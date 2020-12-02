Marketten haraya!

40 yıl sonra hayaline kavuşan Bıçakçı’nın 10 dönüm arazide ormanın içinde kurduğu çiftlikte ikisi yarış atı olmak üzere 7 atı bulunurken, at sevgisini çevresindeki arkadaşlarına da aşılamaya başladığını anlattı. Bıçakçı, “Çocukluğumdan bu yana bir at çiftliğim olmasını hayal etmiştim. Bu hayalimi 2 sene önce gerçeğe çevirdim. 35-40 yıldır bu hayalim vardı. Her şey zamanla oluyor. Şartlar oluşunca içimizdeki o hayali 2 senedir gerçekleştirmiş olduk. Bu olay at sevgisiyle başladı. İlk önce binmek için bir at aldım, bu zevk büyüdükçe katlandı. Çiftliğe döndürdüm. Çiftlikte 5, hipodromda da 2 olmak üzere 7 atım var. Bu sevgi bizi yetiştiriciliğe kadar götürdü. Nasip olursa bu sene aygırlarım ve kısraklarım var. Bunlarda tay alacağız. Bu işi yetiştiriciliğe kadar götüreceğiz. Bu sevgi zevk, anlatılacak bir şey değil. Bunu yaşamak gerekiyor. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok hatta yeri geliyor çocuklarımıza ayıramadığımız zamanı atlara ayırıyoruz. O kadar ileri derecede bir sevgi. Herkesin atlara olan bu sevgiyi yaşayıp atlara dokunmasını, onlarla bir bağ kurmasını istiyorum. İlerleyen dönemlerde de hedefimiz bu doğrultuda.” diye konuştu.

ATLAR YARIŞLARA HAZIRLANIYOR

Yarış atları olduğundan da bahseden Bıçakçı, “İki tane yarış atımız var. Bu kafamızda olan bir şey değildi. İşin içine girince şartlar seni o tarafa doğru itiyor zaten. İzledikçe, atlarla haşır neşir oldukça koşturmanın da ayrı bir zevki olduğunu fark ettim. Şimdi nasipse bir iki aya kadar koşacak 2 atımız var. Onların da hazırlıkları, çalışmaları devam ediyor” dedi.



ATLARIN EN İYİ İLACI SAHİL



Atları elinden geldiğince Pamucak sahiline götürmeye çalıştığını kaydeden Bıçakçı şunları söyledi: “Pamucak sahili atların çok sevdiği bir sahil. İlk önce kumlara yatarlar kendilerini rahatlatırlar. Uzun bir sahil olduğu için atları burada bırakabiliyoruz. Yani serbest koşabiliyorlar, istedikleri süratte koşabiliyorlar. O yüzden Pamucak sahili atların çok sevdiği bir sahil. Elimizden geldiğince havanın durumuna göre şartlar da uygunsa haftada bir veya en geç iki haftada bir bu sahile getiriyoruz. Atlar burada fazlasıyla rahatlıyor ve deşarj oluyor. Ahırda her ne kadar dışarı salsak da sonuçta kapalı kaldıkları bir süre oluyor. Sahil onların en iyi ilacı oluyor.”





