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22 Şubat 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 17:00:00

Markette görüp başladı, 6 ayda satranç şampiyon oldu

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde annesiyle gittiği markette görüp, aldırdığı satranç takımıyla başladığı zeka oyununda üstün başarı sergileyen Elif Eylül Çalıkoğlu (7), milli takım havuzuna girmeyi başardı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde annesiyle gittiği markette görüp, aldırdığı satranç takımıyla başladığı zeka oyununda üstün başarı sergileyen Elif Eylül Çalıkoğlu (7), milli takım havuzuna girmeyi başardı. Elif Eylül, "Satrancı öğrenmek istedim ve başladım. Sonra da iyi bir oyuncu oldum" dedi. Elif Eylül Çalıkoğlu'nun satranç öğretmeni Abdullah Onur Dağlı ise, "Elif ile birlikte 6 ay boyunca çok iyi ve sistemli bir şekilde dersimizi çalıştık, çalışmalar yaptık. 6 ayda ortalama bin 500 ile bin 600 arası soru çözdük kitaplardan. Bol bol maç yaptık. İlk turnuvasında Osmaniye'de şampiyon oldu. Ocak ayında da Türkiye şampiyonasına katıldı ve milli takıma girdi. Bundan sonraki yolu şampiyonluk. Hedefimiz milli takımda Türkiye şampiyonu olmak. İlk 3'e girmek ve oradan da kızımızı Avrupa'ya götürmek" diye konuştu.

Selin Çalıkoğlu da kızıyla gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Markette gezerken bir gün satranç takımı gördü ve öğrenmek istediğini söyledi. O şekilde alıp, başladı. Onur hocamızı bulduk, katkısı çok fazla oldu. Elif çok severek, heves ederek oynadı. Bunun çok faydasını da gördük. Okulda da özellikle matematikte çok başarılı oldu. Çok mutlu, hayatının çok büyük bir parçası, çok büyük bir önemi oldu satranç. Antalya'daki milli sporcu havuzuna girmesi de bizi çok mutlu etti. Onu da çok mutlu etti amacı buydu, amacına ulaştı. Birlik olduk, beraber olduk hep birlikte bir yere geldik, inşallah devamı da gelecektir."

Etiketler : 6 ayda satranç şampiyon oldu Selin Çalıkoğlu İskenderun Elif Eylül Çalıkoğlu
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