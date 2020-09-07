Mardin'in Midyat ilçesinde trafik kazası
Kaynak: AA
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Mardin'in Midyat ilçesinde trafik kazası
- 15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker hayatını kaybetti
- 81 ilde toplu taşımaya koronavirüs tedbiri! Ayakta yolcu alımına yasak getirildi
- Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu
- Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak
- Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu