Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı
Kaynak: DHA
Mardin'de şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği Nilly ile yapılan aramada 420 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Mardin Polisi il genelinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Nilly ile arama yapıldı. Aramada otomobilin değişik yerlerine gizlenmiş 420 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eroinin, 2020 yılı içerisinde tek seferde yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğu öğrenildi.
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