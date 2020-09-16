Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Mardin Polisi il genelinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Nilly ile arama yapıldı. Aramada otomobilin değişik yerlerine gizlenmiş 420 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eroinin, 2020 yılı içerisinde tek seferde yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğu öğrenildi.