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15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:47:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:47:00

Mardin'de terör operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: AA

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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için, terörle mücadele, ıstihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerince koordineli çalışma yürütüldü.

Örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin tespit edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlar incelendi.

Örgütle irtibatlı olduklarına dair bilgiler tespit edilen, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları ve örgüte işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı.

20 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : Mardin Gözaltı terör operasyonu
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