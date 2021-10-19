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19 Ekim 2021 Salı 19:06:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 19:06:00

Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: AA

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Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan bir otobüste kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Ortaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.

Otobüste ve 23 kişinin malzemelerinde yapılan arama sonucu gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara, 160 şişe içki, 130 paket puro ile 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : Mardin Otobüs Gözaltı Mardin İl Jandarma Komutanlığı
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