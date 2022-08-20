Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

"16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 29 YARALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı:

"İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

"BOĞAZIMIZIN DÜĞÜMLENDİĞİ GÜN..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gitti.