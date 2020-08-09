Valilik duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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09 Ağustos 2020 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 10:13:00

Mardin Valiliği duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: İHA-DHA

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Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "08 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir".

Mardin'de 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahalle ve mezralarında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında, Derik ilçesi Çayköy Mahallesi ile mezraları ve kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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