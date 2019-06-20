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20 Haziran 2019 15:05 | Perşembe

Mardin Ovası Fırat'ın suyuyla buluşacak

Türkiye'nin en büyük suni nehri olan 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlanmasının ardından Fırat'ın suyunu biriktirecek Mardin depolama tesisinin yapımı hızla sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesinde yürütülen ve Mardin Ovası'ndaki 834 bin 380 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak projenin yüzde 65'i tamamlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarını suyla buluşturup, yöre insanının gelirinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük suni nehri olan 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlanmasının ardından Fırat Nehri'nin suyunu biriktirecek Mardin depolama tesisi inşa ediliyor.

Atatürk Barajı'ndan alınacak su, Derik'te 340 milyon liraya inşa edilen 254 milyon metreküp kapasiteye sahip depoda toplanacak.

20 metre yüksekliğinde

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat'ın suyunu biriktirecek Mardin depolama tesisinin yapımının devam ettiğini söyledi.

Derik ilçesine bağlı Ambarlı ve Boyaklı köylerinin güneyinde inşa edilen tesiste yaklaşık 254 milyon metreküp suyun toplanacağını ifade eden Aydın, 20 metre yüksekliğindeki depoda seddenin de yaklaşık 12 bin 800 metre olduğunu belirtti.

834 bin dekarı sulayacak

Projede yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlandığına işaret eden Aydın, "Bu proje ile ilk aşamada 135 milyon metreküp daha sonra 254 milyon metreküp su depolanarak 834 bin 380 dekar arazinin sulanması sağlanacak. İşin maliyeti, uygulama yılı fiyatlarına göre yaklaşık 340 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aydın, Atatürk Barajı'ndan getirilecek suyun sulama mevsiminde pompajlı sahalara verilmesiyle Mardin'in verimli topaklarının suya kavuşturulacağını bildirerek, "Sulama tesislerinin tamamlanması, bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişimine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracak. Bölgedeki bereketli toprakları suyla buluşturduğumuz zaman verim daha da katlanacak. Modern sulama sistemine geçilmesiyle yılda 3 ürün alınabilecek ve bu sayede çiftçi zenginleşecek. Dünyaya gıda üreten ve ihraç eden merkez haline gelecek." diye konuştu.

Mardin Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, hükümetin son yıllarda Güneydoğu'daki sulama projelerine büyük önem verdiğini, bu sayede tarım arazilerinin suyla buluştuğunu söyledi.

"Mardin denize, hayaline kavuşuyor. Yıllardır bu suyu hasretle bekliyorduk." diyen Öter, şunları kaydetti:

"İnşallah hükümetimiz yakın zamanda tarla içi dağıtım sulama sistemlerini de tamamlayacak. Suyla buluşan verimli topraklarda üretim iki kat artacak, bölgede işsizlik sona erecek. Buranın denizi yoktu, tesisle deniz olacak. Balıkçılık yapılacak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunulacak. Bu tesis bölge tarımına hayat verecek."

(AA)

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