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21 Ağustos 2022 Pazar 19:27:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 19:41:00

Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı

Kaynak: AA

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Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına dalmıştı. 20 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada 1'i polis memuru toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, tırın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İKİ TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazaya neden olan iki tır sürücüsü gözaltına alınmış, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik sebebiyle Diyarbakır'a getirilen sürücüler, ifadeleri alındıktan sonra Derik Savcılığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar.

Etiketler : Mardin Derik gözaltı kaza
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