08 Kasım 2020 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:14:00
Maratona katılamadı... Kendi parkurunu oluşturdu
Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan Hasan Antika, 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri nedeniyle katılamadı.
Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan 71 yaşındaki Hasan Antika, koşmayı çok istediği 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaş sınırlaması nedeniyle katılamadı. Bunun üzerine kendine Kandıra ve İzmit ilçelerinde çizdiği 21 kilometrelik rotayı koşan Antika, hayalini kısmen gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.