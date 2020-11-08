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08 Kasım 2020 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:14:00

Maratona katılamadı... Kendi parkurunu oluşturdu

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Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan Hasan Antika, 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri nedeniyle katılamadı.

Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan 71 yaşındaki Hasan Antika, koşmayı çok istediği 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaş sınırlaması nedeniyle katılamadı. Bunun üzerine kendine Kandıra ve İzmit ilçelerinde çizdiği 21 kilometrelik rotayı koşan Antika, hayalini kısmen gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etiketler : Hasan Antika maraton İstanbul Maratonu parkur atletizm
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