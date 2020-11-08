Maratona katılamadı... Kendi parkurunu oluşturdu

Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan 71 yaşındaki Hasan Antika, koşmayı çok istediği 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaş sınırlaması nedeniyle katılamadı. Bunun üzerine kendine Kandıra ve İzmit ilçelerinde çizdiği 21 kilometrelik rotayı koşan Antika, hayalini kısmen gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.