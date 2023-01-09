Maratona çiftetelli molası
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına "İkinci yüzyılın birinci koşusu" sloganıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurutuluş Yarı Maratonu renkle görüntülere sahne oldu.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına "İkinci yüzyılın birinci koşusu" sloganıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurutuluş Yarı Maratonu renkle görüntülere sahne oldu. Bir grup, tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynadı.