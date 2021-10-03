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03 Ekim 2021 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 18:45:00

Mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D., Fatma K., İsmet K., Ayşe A., Remzi A. ve Selim Ö. bir süre sonra rahatsızlandı.

Kendi imkanlarıyla Dörtyol Devlet Hastanesine giden 6 kişiden Sultan D. ve Fatma K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet K. ile Ayşe A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Etiketler : Kuzuculu Mahallesi Kendi imkanları Dörtyol Devlet Hastanesi
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