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18 Eylül 2020 Cuma 16:01:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 16:01:00

Manisa'da ülkü ocaklarından vefa ziyareti

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Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi AKÇAY ve Akhisar İlçe Başkanı Adem Duran 3 milyon avroluk teklife rağmen evini Yunanlara satmayan Mihriye YALAZI isimli ev sahibesini ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi AKÇAY ve Akhisar İlçe Başkanı Adem Duran 3 milyon avroluk teklife rağmen evini Yunanlara satmayan Mihriye YALAZI isimli ev sahibesini ziyaret etti.

Yakın zamanda basına da yansıyan gelişmede dünyanın sayılı zenginlerinden biri kabul edilen Yunan armatör Aristotle Onassis’in doğduğu Akhisar’daki ev gündemden düşmüyor. Manisa Ülkü Ocakları başkanı Nazmi AKÇAY ve Akhisar Ülkü Ocakları başkanı Adem DURAN tarafından ziyaretleriyle yeniden gündeme gelen ev sahibeşi Mihriye YALAZI Onassis Vakfının evi satın alınma talebini geri çevirdi. Aralarında Yunanistan Konsolosluğu yetkililerinin ve vakıf yetkilerinin de bulunduğu heyetin evi kendilerine satması için 3 milyon Avro (yaklaşık 27 milyon lira) teklif ettiğini belirten ev sahibi Yalazı böylesine afâki bir rakamı milli bir duruş gereği kabul etmediğini belirtti. Aynı sokakta yer alan ve önünde Türk bayrağı dalgalanan askerlik şubesi ile Yunan bayrağı dalgalanan bir evin milli vicdanı yaralayacağını belirten ev sahibesi “Anılarımızın olduğu evi korumaya kararlıyız.” dedi. Ev sahibesinin bu tavrını takdir eden Ülkü Ocakları Manisa başkanı Nazmi AKÇAY, Akhisar başkanı Adem DURAN ve beraberindeki heyet ev sahibesine Türk bayrağı hediye etti.

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