Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Kaynak: AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
- Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hastalığı nedir?
- Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı
- İzmir'de otomobil LPG bakım servisinde patlama: 2 yaralı
- Manisa'da karantina kuralını delen kişi otobüste yakalandı