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24 Mayıs 2022 Salı 19:08:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 19:08:00

Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

Etiketler : Manisa Akhisar ilçesi kermes
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