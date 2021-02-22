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22 Şubat 2021 Pazartesi 11:13:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 13:26:00

Manili türkülü künefe servisi

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HATAY'ın tescilli lezzetlerinden Antakya künefesi satışına farklı bir mizah katan künefe ustası Seyfi Akkuş, işlettiği 20 metrekarelik dükkanında adeta şov yapıyor.

Müşterilerini saz ve türkülerle karşılayarak, gelen siparişleri hazırlarken o an aklına gelen şiir ve manileri dizen Akkuş'un bu tarzı, kendisini kentin en çok tercih edilen ustalarından biri haline getirdi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında, 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın meşhur tescilli künefesi, usta Seyfi Akkuş tarafından yeni bir tarzla satılıyor. Müşterilerini kapı önünde sazlı sözlü karşılayan Akkuş, her bir müşterinin adına maniler diziyor. Onu, bu özelliğinden dolayı tercih eden çok sayıda vatandaş, künefenin bahane olduğunu, dükkana türkü ve mani dinlemeye geldiklerini söylüyor.

'MANİLERİMLE TÜRKÜLERİMLE TANIDILAR VE SEVDİLER'

İşlerinin iyi olduğunu ve akşam saatlerinde taleplere yetişmekte zorlandığını aktaran künefe ustası Seyfi Akkuş, "İnsanlar beni doğal biri olarak sevdiler, manilerim, şiirlerimle ve türkülerimle tanıdılar, sevdiler. Pandemi döneminde, evlere servis yaparken bile beni istiyorlar, mani ve türkü okumam için. Kentte yüzlerce künefeci var ama bizim farkımız 20 metrekarelik dükkanda, gelen müşterilerime, manilerimle, şiirlerimle, sazımla sözümle hitap etmeye çalışıyorum.

'BURADA KÜNEFEDEN DAHA FAZLASI VAR'

Antakya künefesini çok sevdikleri ve ailecek sık sık tükettiklerini söyleyen Veysel Karataş, "Her zaman buraya künefe almaya geliyoruz ama burada çok farklı şeyler var. Girerken şiirle karşılanıyoruz, çıkarken de şiirler uğurlanıyoruz. Burada künefeden daha fazlası var, o yüzden vazgeçemiyoruz" dedi.

'KÜNEFEYİ DAHA ÇOK SEVER OLDUK'

Hataylılar olarak künefeyi çok sevdiklerini söyleyen Talip Köleoğlu ise, "Sağ olsun, Seyfi ustamız manileriyle, türküleriyle, müşterileri için yazdığı dizelerle, biraz da mizah katarak künefeye farklı bir lezzet kattı. Biz künefeyi daha çok sever olduk Seyfi ustamızla. Özellikle evlere sipariş istediğimizde Seyfi ustanın kendisinin getirmesini istiyoruz, çünkü geldiğinde sağ olsun bize bir künefe şov yapıyor" diye konuştu.

Etiketler : hatay künefe mani türkü seyfi akkuş
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