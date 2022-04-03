Manevi evlada ilk mama

BEBEĞİNİN ELBİSESİNİ GİYDİRDİ



İstanbul'un Pendik İlçesi'nde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz'ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı.

14 aylık kızı Bade Mihriban'a süt kızı Nisa Mihriban ile çektiği videoyu izleten ve onu "kardeşi" olarak tanıtan Büşra Durmaz, o anları tekrar yaşayarak duygulandı.

EMME REFLEKSİNİ FARK ETMİŞ



Acil Tıp teknisyeni Büşra Durmaz, "Boş bir araziye bırakılmış bebek olduğunu öğrendik. Olay yerine vardığımızda polis ekipleri olay yerindeydi ve bebeği polis aracının içine almışlardı, biz bebeği onlardan teslim aldık. Aracın içine aldık, ilk muayenesini yaptığımızda hayati tehlikesi yoktu bebeğin. Bir emme refleksi vardı, meme arıyordu ağzıyla sürekli sağa sola başını çeviriyordu ve emmek istiyordu. Ben de bu isteğini karşılıksız bırakmak istemedim" dedi.