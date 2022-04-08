Afyonkarahisar'da bir buçuk asırdır üretilen, coğrafi işaret tescilli manda yoğurduna ilgi arttı. Son günlerde talebin yoğunlaştığını belirten Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem, "Manda yoğurdunun kilosu toptan 20 lira. Pazarda 25- 30 liraya satılıyor" dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeki Gürler de "Manda yoğurdu probiyotik özelliği açısından düzenli ve dengeli tüketilirse kanser riskini azaltmaktadır" diye konuştu.

