Manastır Kalesi'ne varis çıktı

Trabzon'da, 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi'nin tapusunun kendilerine verilmesi için açtıkları davayı kazanan Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, bu kez de Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Manastır Kalesi'nin kendilerine ait olduğunu iddia etti.



Üçüncüoğlu Ailesi kaleyi vakıflarına kazandırmak için hukuki girişimlerde bulunmak üzere çalışmalara başladı. Araştırmacı-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, ''Kaleyi aldıktan sonra restore ettireceğiz. Dedikodular çıkıyor, 'alacağız, satacağız' diye. Bizim böyle bir gayemiz yok" dedi.