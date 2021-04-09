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09 Nisan 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 15:30:00

Mama hırsızlarına kameralı önlem

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Sokakta Kalanlar Derneği'nce, Ankara İmrahor Vadisi'ndeki barınaktan sokak hayvanlarının mama ve malzemelerinin çalınması üzerine barınakların olduğu alana kamera sistemi kuruldu. Dernek Başkanı Faruk Açık, 900 sokak hayvanına mama desteği sağladıklarını fakat mamaların çalınması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.

Yakın zamanda İmrahor Vadisi'ndeki barınakta bir hırsızlık vakası yaşadıklarını anlatan Açık, sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının, mama paketlerinin ve hayvanlara barınak yapmak için aldıkları tellerin çalındığını aktardı. Açık, kötü niyetli insanların sokak hayvanlarına zarar vermesini engellemek için çalıştıklarını ifade etti.

Dernek olarak sokak hayvanlarına İmrahor Vadisi'ndeki ormanlık alanda, doğal yaşamla içi içe bir yuva kurduklarını vurgulayan Açık, hayvanların vadideki barınakta özgürlükleri elinden alınmadan hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Açık, hırsızlık olayının ardından barınakları ve hayvanları korumak için bir hayırseverin desteğiyle güneş enerjisine bağlı güvenlik sistemi oluşturduklarını belirterek, "7/24 gözümüz üzerinde olsun diyerek kamera sistemi kurduk. Destek veren arkadaşlarımız sayesinde bugün burada çok güzel bir hizmeti hayvanlarımız adına yapmaya çalışıyoruz. Şu an için 4 kameramız var, enerji sistemimizi güçlendirerek içeriye uzatma yapacağız, kameraları daha da çoğaltacağız. Zamanla her şeyi daha da güzel hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Etiketler : mama mama hırsızları sakarya imrahor vadisi
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