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24 Kasım 2021 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 15:40:00

Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor

Kaynak: AA

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Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor. Malezya'nın Türkiye Büyükelçisi Kamal, 'Malezya ve Türkiye arasındaki stratejik bağları güçlendirmek, Helal ekonomi sisteminde pek çok kapı açacak ve inanıyorum ki bunun her iki ülkeye hatta diğer ülkelere de muazzam etkileri olacak' dedi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE), 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 8. İslam Birliği Teşkilatı Helal Expo ve 7. Helal Zirvesi'nde hem firmaları B2B görüşmelerde bir araya getirecek, hem de devlet düzeyinde iş birliği imkanlarını gündeme taşıyacak.

MATRADE'den yapılan açıklamaya göre, Malezya ülke standında yer alan ve Malezya'nın helal ürün ve hizmetlerini temsil edecek 47 firma, etkinlik boyunca yeni iş fırsatları oluşturmak ve stratejik iş birlikleri kurmak için ikili görüşmeler yapacak.

Malezya ülke standının sanal versiyonu ise 15 Aralık'a kadar "myshowcase.myeventsinternational.com" adresinden online ziyaretçilerini ağırlayacak.

- Malezya, helal ekonomide lider pozisyonunda

Tüm dünyada ekonomik büyümenin yeni lokomotiflerinden kabul edilen Helal Pazarı, sadece Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerde değil küresel olarak yiyecek-içecek sektörünün yanında kozmetik, kişisel bakım, ilaç ürünleri, lojistik ve e-ticaret gibi hizmet sektörlerinde de tüketim artışı gösteriyor.

Pek çok ülke helal endüstrisindeki fırsatların farkına varmış ve önde gelen helal tedarikçileri arasına girmeye çalışırken, Küresel İslami Ekonomi Göstergeleri (GEIE) verilerine göre Malezya, helal ekonominin 8 yıl üst üste lideri pozisyonunu koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malezya'nın Türkiye Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal, "Malezya ve Türkiye arasındaki stratejik bağları güçlendirmek, Helal ekonomi sisteminde pek çok kapı açacak ve inanıyorum ki bunun her iki ülkeye hatta diğer ülkelere de muazzam etkileri olacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ve ASEAN Bölgesi'nin iki stratejik geçiş kapısı olan Türkiye ve Malezya'nın, 2015'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra karşılıklı ticaret hacmi sürekli artış gösterdi.

Salgın koşullarına rağmen Malezya'nın Türkiye ile olan ticareti Ocak-Eylül 2021 arasında yüzde 72,8 artış göstererek 2,83 milyar dolara ulaştı.

Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kurulu İstanbul Direktörü, Madam Rosmizah Mat Jusoh konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ticaret hacmimizin 2021 yılının eylül ayına kadar bile ulaştığı nokta itibarıyla 2020 yılının tamamında yapılan ticareti aştığını görmek cesaret verici. Bu yılın sonunda çok daha yüksek rakamları görmek konusunda iyimser ve mutluyuz." yorumunu yaptı.

Etiketler : Malezya helal ürün ve hizmetleri İstanbul
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