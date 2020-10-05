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05 Ekim 2020 Pazartesi 00:45:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 00:45:00

Malatya'daki 'torbacı' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: AA

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Malatya Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 890 gram skunk maddesi, 64 gram metamfetamin, 71 yeşil reçeteye tabi hap, 4 uyuşturucu hap, 37 kapsül halinde 34 gram sentetik esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 63 mermi ile 2 Fetullahçı Terör Örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan kitap ele geçirildi.

Şüpheli A.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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