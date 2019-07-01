Malatya'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Mehmet Karaaslan yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde, Süleyman Yıldırım idaresindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA