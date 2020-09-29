Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi

İlçede esnaflık yapan Fikret Bozan yolda yürürken yerde deste halinde para gördü. Çevredekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Bozan, olumsuz yanıt alması üzerine parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

Polis ekipleri de parayı sahibi Turan Ürkmez'e verdi.

Parayı bulan esnaf Fikret Bozan, AA muhabirine, nalbur dükkanına giderken yerde deste şekinde para bulduğunu anlatarak, "Etrafım kalabalıktı kimse sahiplenmesin diye kasaya koydum. Tekrar dönüp etrafa para kaybeden var mı diye sordum fakat kimse çıkmadı. Ben de parayı Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim." dedi.

Çiftçilikle uğraşan Turan Ürkmez ise bankadan 16 bin lira çektiğini anlatarak, "Parayı çektikten sonra marketten ve nalburdan alışveriş yaparak park ettiğim traktöre binip eve gittim. Traktörden inerken gömleğimin açıldığını ve paramın düştüğü fark ettim. Polise giderek para düşürdüğümü söyledim. Sağ olsun Fikret Bozan parayı bularak teslim etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.