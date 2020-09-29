  • BIST
    1123.25
  • Dolar
    7,8345
  • Euro
    9,2010
  • Altın
    477,7620
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden CHP'li Özçağdaş hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu
İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı
Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı
BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı
Koronavirüs ile ilgili son durum belli oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Türkiye çatışmalarda taraf değil
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir
Tunceli Ovacık'ta 2 terörist 42 günlük takip sonrası SİHA ile öldürüldü
Lübnanlı siyasi gruplardan Macron'un suçlamalarına tepki
Güney Afrikalı aktivist Anwah Nagia son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti
ABD seçim geleneği: Başkan adaylarının televizyonda kozlarını paylaştığı tartışmalar
THY, iddiaları yalanladı! Azerbaycan uçuşları devam etmektedir
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Beşiktaş'a müjde! Josef de Souza'nın lisansı çıktı
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Ermeni uçağını vurmadı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bine dayandı
Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı
29 Eylül 2020 Salı 20:40:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 20:40:00

Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir esnafın yerde bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi.

İlçede esnaflık yapan Fikret Bozan yolda yürürken yerde deste halinde para gördü. Çevredekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Bozan, olumsuz yanıt alması üzerine parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

Polis ekipleri de parayı sahibi Turan Ürkmez'e verdi.

Parayı bulan esnaf Fikret Bozan, AA muhabirine, nalbur dükkanına giderken yerde deste şekinde para bulduğunu anlatarak, "Etrafım kalabalıktı kimse sahiplenmesin diye kasaya koydum. Tekrar dönüp etrafa para kaybeden var mı diye sordum fakat kimse çıkmadı. Ben de parayı Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim." dedi.

Çiftçilikle uğraşan Turan Ürkmez ise bankadan 16 bin lira çektiğini anlatarak, "Parayı çektikten sonra marketten ve nalburdan alışveriş yaparak park ettiğim traktöre binip eve gittim. Traktörden inerken gömleğimin açıldığını ve paramın düştüğü fark ettim. Polise giderek para düşürdüğümü söyledim. Sağ olsun Fikret Bozan parayı bularak teslim etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER