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12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:02:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:02:00

Malatya'da art arda 3 deprem! Çevre illerden de hissedildi

Kaynak: AA-TRT Haber

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5 ve saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan habere göre, sarsıntı saat 16:39'da yerin 6.35 km derinliğinde oluştu.

ART ARDA 2 DEPREM

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da art arda meydana gelen depremlerin ardından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN MALATYA'DAKİ DEPREMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

ÜÇÜNCÜ DEFA SALLANDI

Yeşilyurt iki depremin ardından saat 18.18'de üçüncü defa 4.2 büyüklüğünde bir depremle daha üçüncü kez sallandı.

Etiketler : malatya yeşilyurt deprem
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