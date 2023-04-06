Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde Bakırcılar Çarşısı çevresi ile Kasap Pazarı'nda ağır hasarlı binalar iş makineleriyle yıkıldı.

Binaların enkazı kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışına taşındı.

Yıkım bölgesinin çevresinden geçen bazı vatandaşlar maske takarak tozdan korunmaya çalıştı.

BİNA YAKINLARI YIKIMI İZLEDİ

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Battalgazi ilçesinde, Aslanbey Mahallesi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürdü.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İş makinelerince kamyonlara yüklenen molozlar ise kent merkezi dışında belirlenen noktalara taşındı.

Bina sakinleri de yıkım çalışmalarını izledi.