31 Temmuz 2020 Cuma 10:03:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 10:03:00
Malatya'da bayram sabahı korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. AFAD deprem haberini son dakika olarak duyurdu. Hekimhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.
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