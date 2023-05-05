Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Kaynak: TRT Haber
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD arama kurtarma çalışması başlattı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar alan 4 katlı bina çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda 1 kişinin olması ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Binada izinsiz demir sökümü yapıldığı iddia edildi.
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