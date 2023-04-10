Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü
Kaynak: AA
Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen" ve asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.
Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.
- Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü
- Depremzede 1788 çocuk ailelerine teslim edildi!
- Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
- 'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
- Manisa ve İzmir'de 'suç örgütü' operasyonunda 38 şüpheli gözaltında