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Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü
10 Nisan 2023 Pazartesi 23:50:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 23:50:00

Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü

Kaynak: AA

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Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen" ve asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.

Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

Etiketler : Malatya ağır hasar Enkaz

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