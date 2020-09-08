08 Eylül 2020 Salı 18:21:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 18:22:00
Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.06'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin Pütürge ilçesinde saat 18.06'da 4,0 büyüklüğünde olduğu tespit edildi.
- Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü 7 yaralı var
- Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış
- Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
- Kırklareli'li temizlik işçilerin tepkisi de böyle olur: Ayıp beya!
- Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi! 4 kişi zor kaldırdı
- Uşak'ta zehir tacirlerine operasyon! 40 kilo esrar yakalandı