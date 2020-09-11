Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 23.19'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 11.82 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 10, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 10.09.2020, 23:19:18 TSİ
Enlem : 38.1693 N
Boylam : 38.6646 E
Derinlik : 11.82 km
Detay : https://t.co/a1h97fBviI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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