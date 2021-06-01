Mahsulü almadan 17 tonunu sattı... Kuşkonmazla hayatı değişti!
İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (40), 20 ton hedeflediği rekoltenin 17 tonunu e-ticaret yoluyla sattı.
İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (40), 20 ton hedeflediği rekoltenin 17 tonunu e-ticaret yoluyla sattı. Aksoy, 2 yıl içerisinde Avrupa ülkelerine ihracat yapacağını açıkladı. Aslı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu.
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