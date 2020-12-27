Mahalleliye oyuncakları 'İrfan Dede' yapıyor

Farklı model arabaların oyuncaklarını yapan Orhan, uzun uğraşlar sonucunda tasarladığı oyuncakları çocuklara hediye ediyor. ‘Televizyon izlemek yerine zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum ‘ diyen Orhan, 'Oyuncakları balmumu ve zeytinyağı karışımıyla boyuyorum, böylece doğal ve zararsız oluyor' dedi.

