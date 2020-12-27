27 Aralık 2020 Pazar 22:49:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 09:36:00
Mahalleliye oyuncakları 'İrfan Dede' yapıyor
Van'ın İpekyolu İlçesi'nde bahçesini atölyeye dönüştüren İrfan Orhan, torunları ve mahalledeki çocuklar için ahşaptan oyuncak tasarlıyor.
Farklı model arabaların oyuncaklarını yapan Orhan, uzun uğraşlar sonucunda tasarladığı oyuncakları çocuklara hediye ediyor. ‘Televizyon izlemek yerine zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum ‘ diyen Orhan, 'Oyuncakları balmumu ve zeytinyağı karışımıyla boyuyorum, böylece doğal ve zararsız oluyor' dedi.