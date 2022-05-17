Mahallede şampiyon avı

AYNI KADERİ PAYLAŞIYORLAR



İzmir'de Roman ailenin 2 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen, gündelik temizliğe giden annesi ile temizlik işçisi babasının zorluklarla yetiştirdiği Muammer Demir (24), uzun atlama branşında 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Enka Spor Kulübü ve Atletizm Milli Takımı'nda yeni başarılar için çalışmaya devam eden Muammer, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları atletizme kazandırmak üzere Roman gençlerden kurulu 11 Yıldız Spor Kulübüne başkanlık yapıyor.

Muammer Demir, "Bu çocukların arasından da şampiyon çıkacak" dedi.

LAKABI 'UÇAN ROMAN' OLDU

Bornova Belediyesinin Romanlar Derneğine tahsis ettiği spor sahasında dezavantajlı mahallelerden gelen 30 çocuğa eğitim veren Demir, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmeye çalışıyor. Demir, antrenman programı kapsamında çocuklara, sıçrama, koşu, esneme ve denge çalışmaları yaptırıp, atletizm oyunları oynatıyor. "Uçan Roman" lakaplı Atletizm Milli Takımı sporcusu "Kardeşlerimize ben çok inanıyorum. Yeni şampiyonlar yetiştireceğim" diyor.