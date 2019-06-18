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18 Haziran 2019 13:22 | Salı

Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde binlerce böcek mahalleyi istila etti

Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde tarım arazilerinden gelen binlerce böcek, mahalleliye korku dolu günler yaşatıyor. Bazı evler böceklerin basması sonucu boşaltılırken mahalleli de sorunlarına çözüm arıyor.

Yeşiltepe Mahallesi'ne tarım arazilerinden gelen binlerce böcek adeta mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sarmış durumda. Böceklerle yaklaşık 15 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan halk, çareyi evlerini boşaltarak aile yakınlarında kalmakta buldu. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin günde 3 kez ilaçlama yaptığı mahalledeki böcekler çoğalmaya devam ediyor. 

“NASIL OLDU ANLAYAMADIK HER TARAFI SARDI” 

Korku dolu günler geçirdikleri belirten mahalle sakini Ali Koyunlar, “Böcekler mahalleyi bastı. Eve de giriyorlar. Bunlar güneşli havada çıkıyorlar, yağmurlu havada kayboluyorlar. Aşağı yukarı 15 gündür var diyebilirim yani. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki” ifadelerini kullandı. 

“TARLADAKİ BÜTÜN BÖCEKLER EVİME GİRMİŞ DURUMDA” 

Mahalle sakini Sezer Tandoğan da evinin içinin böcek dolduğunu söyleyerek, “Böceklerin önümüzdeki tarladan çıkmasıyla birlikte evimizin içine girdiler. 10 günden beri biz başka dostlarımızın, arkadaşlarımızın evlerinde kalıyoruz. İşte gördüğünüz gibi evimin içi komple böcek dolu. Artık kim bizimle ilgilenecekse onlardan biz görevlerini yapmalarını istiyoruz. Bu tarladaki bütün böcekler evime girmiş durumda. Nasıl bir çözüm olacak göreceğiz, bekliyoruz artık. Gördüğünüz bu sokakta, komşularımızın arkadaşlarımızın evlerinin hepsinin içi böcek dolu. Artık kim bizimle ilgilenecek ne yapacak bilmiyorum. Bizimle ilgilenmelerini bekliyorum. Meryem hanım sağ olsun günlerce yanına gittik geldik bize, ‘Tepebaşı Belediyesinden ekipler geliyor ilaçlıyorlar ama fayda etmiyor’ dedi. Bugün de geldiler siz de gördünüz ilaçlıyorlar ama fayda etmiyor. Artık Tarım İl Müdürlüğü’nden mi gelecekler, kim ilgilenecekse biz yardım bekliyoruz. İki tane çocuğum var biri hasta, evde ilaç kullanıyor daima. Evdeki böcekleri süpürüyoruz ama tekrar camların arasından giriyor daima. Isırıyorlar, görüyorsunuz her tarafımda yaralar var, ısırıyorlar sürekli. Artık kim bize çözüm bulacak onu bekliyorum yani” şeklinde konuştu. 

“İNSANLAR UYUYAMIYOR, YEMEK YİYEMİYOR EVLERİNİ TERK ETTİLER” 

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ise böceklerin topraktan geldiğini netleştirdiklerini kaydederek, “Yaklaşık 15 gündür devam ediyor, nasıl peyda oldu bilemem ama topraktan geldiğini netleştirdik. Toprakla beraber üreyen bir şey. Bununla belediye ile baş edilemeyeceğini anladık. Bir günde 3 kez muhtelif sokakları ilaçlıyorlar ama kesinlikle çözüm olmadı. Ben buradan Tarım İl Müdürüne, Tarım İlçe Müdürüne, Valiliğe ve Kaymakamıma sesleniyorum; Kesin çözüm istiyorum. İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. Evlerini terk ettiler. Yanımızdaki evin vatandaşı 1 haftadır başka bir evde konaklıyor. Buradan başladı merkeze doğru yürüyor bu yaratıklar, böcekler. Eğer Yeşiltepe’yi komple sararsa bize kim yardımcı olacak çok merak ediyorum. Ben şunu istiyorum; Yetkilileri göreve davet ediyorum, bunun belediye ile çözülemeyeceğini kesinlikle anladık. Günde 3 kere yapılan ilaçlama halk sağlığını da tehdit ediyor. Kökten çözüm istiyoruz. Bu, ilaçlama ile çözülemez. Bu Tarım Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı. Tarım il ve ilçe müdürlüklerini göreve davet ediyorum” dedi. 

İHA

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