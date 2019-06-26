Magandalar hız kesmiyor

Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda kaydedilen bir görüntü, trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda, ardından kızın üzerinden atlayarak gidonun başına geçti. Maganda, motosikletin kontrolünü ele aldıktan sonra, hızla giden aracın ön tekerleklerini havaya kaldırarak şovuna devam etti. Hem kendinin hem de kız arkadaşının canını hiçe sayan magandanın bu tehlikeli şovu, kameralarca kaydedildi. Yüzlerce kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapma Melih

İstanbul’un cadde ve sokaklarında “drift” ve “makas” terörü devam ediyor. Tepki çeken bir başka olay, Kâğıthane’de yaşandı. Melih isimli maganda, içinde arkadaşlarının bulunduğu otomobille, cadde ve sokaklarda defalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. İşlek caddeye de çıkan maganda, araçların arasında dakikalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Şehrin altını üstüne getiren maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde, magandanın makas atarken araçtaki genç kızın, “Yapma Melih” diyerek çığlık atması, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Bu sırada sürücünün “iki makas attık korktular” dediği duyuldu.