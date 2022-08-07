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07 Ağustos 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:00:00

Maden sahaları yeşeriyor

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ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan maden sahaları ağaçlandırılıyor.

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlayan maden sahaları ağaçlandırılıyor.

OGM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yeşil dönüşüm devam ediyor. Ekonomik ömrünü doldurmuş maden sahalarını ilmek ilmek işliyor, fidanlarla güzelleştirerek 'yeşil vatan'a kazandırıyoruz" denildi. Paylaşımda Tokat Bakışlı Köyünde ekonomik ömrünü tamamlayan maden sahasının eski ve yeni görsellerine yer verildi.

Etiketler : Maden sahaları yeşeriyor ORMAN Genel Müdürlüğü OGM
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