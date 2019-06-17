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17 Haziran 2019 11:36 | Pazartesi

Maarif Vakfından 'eğitimde Ar-Ge' ve 'ihtisas kütüphanesi' yeniliği

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Akgün, kurdukları ekiple eğitim alanında geniş kapsamlı bir Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini, 270 maarif okulundaki kütüphanelerle irtibatlı eğitim ihtisas kütüphanesi kuracaklarını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı kurulmasına dair kanun tasarısının, 17 Haziran 2016'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Vakıf olarak kuruldukları günden bu yana 100 ülkeyle temasa geçtiklerini, 52 ülkede resmi temsilcilik açtıklarını, 35 ülkede 270 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim öğretim faaliyetleri sunduklarını dile getiren Akgün, bu okullarda çoğunluğu yerel olmak üzere 5 bin dolayında akademik ve idari personelin çalıştığını aktardı.

Maarif Vakfının eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü tüm ülkelerin eğitim sistemlerini de daha yakından tanıma fırsatı yakaladığına işaret eden Akgün, "Sadece FETÖ iltisaklı okulların devrini sağlayan kurum olmanın ötesinde çok yönlü olarak uluslararası eğitimin bütün boyutlarıyla ilgileniyoruz. Vakıf genel merkezinde, eğitimin Ar-Ge'si ile ilgili bir ekip kurduk. Türkiye'deki eğitimin uluslararasılaşmasına katkılar sağlayan çok önemli bir kurum haline geldik. Türkiye'deki eğitim sisteminin yurt dışında tanıtımından dünyadaki eğitim sistemlerine kadar geniş kapsamlı bir Ar-Ge faaliyeti yürütüyoruz." diye konuştu.

60 ülkeyle ikili iş birlikleri yapıldı

Dünyadaki eğitim sistemlerine ilişkin ciddi raporlamalar yaptıklarını ifade eden Akgün, şu bilgileri verdi:

"Tanzanya'dan Arnavutluk'a, Pakistan'dan ABD'ye kadar çok geniş bir yelpazede, eğitim sistemlerinin ilköğretim, lise, üniversite giriş, bakalorya gibi çok kapsamlı verilerine sahibiz. Bu verileri, sistematik hale getirip Türkiye'deki eğitim araştırmacılarının kullanımına açacağız. Bu amaçla eğitim Ar-Ge'si için Türkiye'de şu anda 60 üniversiteyle ikili iş birliği anlaşmaları yaptık. Yurt dışındaki eğitim fuarlarından çıkan yayınlara kadar Türkiye'deki ve dünyadaki eğitimle ilgili tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ayrıca, verilerimizi Türkiye'deki eğitim ile diğer ülkeleri eğitim alanında karşılaştırarak tez yazmak isteyenlerle paylaşarak araştırmacılara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki üniversitelerin kayıt ve kabul şartlarına ilişkin verileri de toplayıp bu verileri de isteyenlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'deki üniversitelere ilişkin bilgi almaya gelenlere de yardımcı oluyoruz. Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerimize de saha incelemeleri için mihmandarlık yapıyoruz, ilgili üniversitelerle iletişimlerini sağlıyoruz."

Akgün, ayrıca yurt dışında dil öğrenmek isteyenlere de temsilcilikler aracılığıyla destekler verdiklerini söyledi.

Ar-Ge süreçleri ihtisas kütüphanesi ile desteklenecek

Akgün, "Eğitimle ilgili Ar-Ge süreçlerini desteklemek, Türkiye'de eğitimle ilgili araştırma yapanlara alt yapı ve kaynak sağlamak üzere bir eğitim ihtisas kütüphanesi kuruyoruz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın merkez binasındaki kütüphanenin, çalışanlara, öğrencilere, eğitim fakültesi öğrencilerine, eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapanlara ve eğitimcilere hizmet vereceğini ve her dilden 20 bin civarında kitabın yer alacağını bildiren Akgün, şu bilgileri verdi:

"35 ülkedeki 270 maarif okulundaki kütüphanelerle de irtibatlı olacak şekilde her türlü yayının görüntülenebileceği kütüphane otomasyon sistemi kuruldu, gerekli yazılımlar tamamlandı, kitaplar otomasyona kaydedilmeye başlandı.

Kitap girişleri belli bir aşamaya geldikten sonra kütüphanemize kurumsal web sayfamızdan da ulaşmak mümkün olacak. Şu an itibarıyla kütüphanemize 10 bin civarında kitap temin edildi. Ayrıca kütüphanemize alınmak üzere 10 bin civarında kitabın da seçim ve tespiti yapıldı, kitapların satın alma süreçlerine başlanmak üzere. Hem mevcut kitaplarımızın hem de satın alınması planlanan kitapların önemli bir kısmı, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde olacak."

Kütüphane için eğitim ile ilgili doktora ve yüksek lisans tezlerinin incelendiğini, bin dolayında tezin açık erişim yoluyla temin edildiğini dile getiren Akgün, otomasyona giriş süreçleri tamamlandığında öğrencilerin ve eğitimcilerin kütüphanedeki kitap ve görsellerden yararlanma imkanı olacağını söyledi.

Kütüphaneye eğitim fakültelerinin süreli ve süresiz yayınlarının da kazandırılacağını kaydeden Akgün, "Kütüphanemizde ağırlıklı olarak eğitimle ilgili akademik kitaplar yer almakla birlikte Türkiye ve bölgemizle ilgili kitaplar, Türk ve İslam Tarihi, temel dini metinler ve çocuklara yönelik kitaplar da bulunuyor." bilgisini verdi.

"Okullarımız, tanıtım ve kültür ofisi gibi hizmet veriyor"

Akgün, maarif okullarının her birinde mutlaka öğretmen ve öğrencilerin faydalanabileceği kütüphaneler oluşturduklarını söyledi.

Burada başta Türkçe öğrenenlerin kullanacağı Türk dilinde yazılmış hikaye, öykü ve romanlar, sözlükler bulundurduklarını aktaran Akgün, ayrıca Türkiye'nin tarihine ilişkin kaynak kitaplar ile kültürü tanıtıcı basılı ve görsel malzemeleri de öğrencilerin kullanımına sunduklarını belirtti.

Bir anlamda okullarının tanıtım ve kültür ofisi gibi hizmet verdiğini vurgulayan Akgün, "Pek çok ülkede milli günlerimiz de büyükelçiliklerimiz himayesinde okullarımızda yapılıyor. İdareci ve öğretmenlerimiz hakikaten bu konularda çok duyarlı ve üstlendikleri misyonun hakkını veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

(AA)

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