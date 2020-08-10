LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il dışından ruhsatsız tabanca temin edileceği ve bu tabancaların Tokat'ta satacağı istihbaratı aldı. Harekete geçen ekipler Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi köyünde bulunan bir şüpheliye ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada LPG tankının altına gizlenmiş vaziyette 9 mm çapında el yapımı değişik marka ve modellerde 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahsın tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.