Louvre müzesi çevrimiçi

Paris'te yer alan dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre, çevrimiçi ziyarete açıldı. collections.louvre.fr sitesinde, sanat eserlerinin envanter numarasından, müze içerisinde hangi salonda bulunduğuna kadar tüm bilgiye sahip olmak mümkün. Bu bilgiler arasında sanat eserlerinin açıklamaları, boyutları, hangi malzemeden yapıldıkları, hangi boyanın kullanıldığı ve resimlerdeki karakterlerin kim olduğu yer alıyor.

