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07 Nisan 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 15:30:00

Lösemiyi iki kez yendi! Hasta çocuklara umut oldu

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Bursa'da 3,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve 5 yıl süren tedavi sonucu hastalığını yenen Yasin Dilek'in (23) hastalığı 2011'de yeniden nüksetti.

Bursa'da 3,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve 5 yıl süren tedavi sonucu hastalığını yenen Yasin Dilek'in (23) hastalığı 2011'de yeniden nüksetti. İkinci tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak eğitimine devam eden ve sonrasında hastanesinde tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesini (BUÜ) kazanan Dilek, şimdi hem Otomotiv Teknolojisi Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor hem de lösemili çocuklara moral vermek için katıldığı ve 2017'de Gençlik Kolları Başkanı seçildiği Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Yasin Dilek, lösemiyle çok küçük yaşta tanıştığını söyledi. Uzun tedavi sürecinin ardından hastalığı iki defa yendiğini belirten Dilek şöyle konuştu:

"Tedavim bitince LÖDER'e katıldım. Sağ olsunlar beni gençlik kolları başkanlığına seçtiler. Bu süreçte Kovid süreci bizi biraz durdurdu. Normalde hastaneye gelip hasta yakınlarıyla konuşuyorum. Hasta çocuklarla konuşup sohbet ediyorum onlara moral vermek için. Çünkü bu hayatta boşuna yaşamış olmadığımızı düşünüyorum. Bu hastalığı yaşadıktan sonra bildiğim için 'İnsanlara yardımcı olayım.' dedim. Tedavi gördükten sonra hastaneye girmek istemeyen çok arkadaşım da var çünkü psikolojik olarak ağır bir süreç ama çok şükür ben o şekilde düşünmüyorum. Ne kadar faydam olursa, onlara yardımcı olmak için buralardayım hep."

Kendisini sağlıklı bir şekilde gören ailelerin moral bulduğunu anlatan Dilek, "İnsanlar somut bir şey gördüğü zaman; bak iyileşmiş, ayağa kalkmış, yürüyor, okula gidiyor, bunları görünce daha farklı oluyor. Motive oluyorlar, umutları daha da artıyor. Zaten her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da moral önemli. Ben de elimden geldiğince moral vermeye çalışıyorum." dedi.

Etiketler : lösemi bursa löder
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