Lise 2'ye kadar dışarıdan okuyup üniversiteli oldu
Van'ın Erciş ilçesinde ilk ve ortaokul ile lise birinci sınıfı Açık Öğretim'de okuduktan sonra bir özel koleje giden Sema Çelik, (20) Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı.
Van'ın Erciş ilçesinde ilk ve ortaokul ile lise birinci sınıfı Açık Öğretim'de okuduktan sonra bir özel koleje giden Sema Çelik, (20) Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı.
Çelik "15 yaşıma kadar hiç okula gitmedim, okuma, yazmayı kendi başıma öğrendim" dedi. Gece, gündüz demeden hep çalıştığını belirten Çelik, hayallerine kavuştuğunu söyledi.
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Sema Çelik, kendisine destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.
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