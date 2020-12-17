17 Aralık 2020 Perşembe 02:25:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 16:48:00
Limni'de görsel şölen
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor. Tabiat parkında ziyaretçiler için hizmet veren 22 orman köşkü de bulunuyor.
- Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
- Limni'de görsel şölen
- Duyan sahile koştu! Fırtınayla gelen kısmet
- Meteoroloji'den kritik uyarı: Hem sağanak hem kar yağışı geliyor
- Bugün burçları neler bekliyor? 16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
- 50 lirayla iş sahibi oldu