  • BIST
    1401.86
  • Dolar
    7,7407
  • Euro
    9,4922
  • Altın
    469,4350
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin S-400 rahatsızlığı: Sınıfında 1 numara
"Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik"
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Adımlarımızı atacağız
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Twitter'da canlı yayın devri kapandı
Virüs bulaşma korkusu kalbi vuruyor
Güçlü bağışıklığın kaynağı D3 güneşten sonra en çok balıkta
Kışın ince ama kat kat giyinin
Her gün mutlaka bir yumurta yiyin
Naz Elmas reklam yıldızı olacak
Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk
'Son Yaz' dizisi için geri sayım
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
"Kendisini tanımıyorum bile!"
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler: Huni takıp gezeceğim
Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı
Yağmur Tanrısevsin ve futbolcu Tarkan Serbest aşkı bitti...
Limni'de görsel şölen
Duyan sahile koştu! Fırtınayla gelen kısmet
17 Aralık 2020 Perşembe 02:25:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 16:48:00

Limni'de görsel şölen

ABONE OL

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor. Tabiat parkında ziyaretçiler için hizmet veren 22 orman köşkü de bulunuyor.

Etiketler : Zigana Dağı Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı
Aşk acısı şarkı yazdırdı

Aşk acısı şarkı yazdırdı
Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme

Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
Yardım için kolyesini satıyor

Yardım için kolyesini satıyor
Sette de yan yanalar

Sette de yan yanalar
'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde

'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde
Agresif sevgili

Agresif sevgili
İşleri açıldı

İşleri açıldı
Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti

Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER