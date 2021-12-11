Liman bekçisi 'Şaşkın' leylek

Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde, balıkçıların "Şaşkın" adını verdiği bir leylek, limanı mesken tuttu. Balıkçıların maskotu haline gelen leylek, günün erken saatlerinde limana gelerek, adeta balıkçı teknelerinin yolunu gözlüyor.

Balıkçı İbrahim Erdoğan, "Sabahleyin bizi göle uğurluyor. Büyük bir sabırsızlıkla balık getirmemizi bekliyor. Limana çıkan arkadaşlar hangimiz denk gelirse, birer tane balık atıyoruz, 'nasibi' diyoruz. Buradan ayrılası yok, limanın maskotu oldu" dedi.