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11 Aralık 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 16:00:00

Liman bekçisi 'Şaşkın' leylek

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Göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor.

Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde, balıkçıların "Şaşkın" adını verdiği bir leylek, limanı mesken tuttu. Balıkçıların maskotu haline gelen leylek, günün erken saatlerinde limana gelerek, adeta balıkçı teknelerinin yolunu gözlüyor.

Balıkçı İbrahim Erdoğan, "Sabahleyin bizi göle uğurluyor. Büyük bir sabırsızlıkla balık getirmemizi bekliyor. Limana çıkan arkadaşlar hangimiz denk gelirse, birer tane balık atıyoruz, 'nasibi' diyoruz. Buradan ayrılası yok, limanın maskotu oldu" dedi.

Etiketler : göç leylek yaşam
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