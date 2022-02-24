VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD: Rus askerleri Kiev'e doğru ilerliyor
BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın askeri müdahalesi gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı
Uluslararası Af Örgütü'nden 'insan hakları' vurgusu
Borsa İstanbul'da gong bu kez DAP için çaldı!
Üç tekerlekli araçla Mekke yolunda
İlişki kriteri: 'adam' olması
Babacı ikizler
Ayrılmadık tatildeyiz!
Libyalı kardeşler şifayı İzmir'de buldu
Polisler kan vermeye koştu
‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Rol gereği saçlar gitti
Cesur Atiye
2 milyonluk anlaşma
Başımda 2 kilo taşıdım
Evlilik yok
Bana sanatçı demeyin!
NFT'ye hızlı girdi
Zor bir kadınım
AB'den Belarus'a kınama
"Ukrayna meselesi bizim meselemizdir"
Geri sayım başladı! TOGG için son 12 ay
24 Şubat 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 17:30:00

Libyalı kardeşler şifayı İzmir'de buldu

ABONE OL

Libya'da 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Majad Abduljalil Alijali'in tedavisi için organ nakli gerekiyordu.

Libya'da 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Majad Abduljalil Alijali'in tedavisi için organ nakli gerekiyordu. Testler sonucu abisi Adnan Alijali'nin nakil için uygun olduğu görülünce iki kardeş Türkiye'nin yolunu tuttu.

Nakil sonucunda hayata tutunan Alijali (42), "Libya'dayken dünyada en iyi böbrek nakli yapan ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu duymuştum. Kardeşim ile beraber Türkiye'ye gelerek sağlığıma kavuştum" dedi.

Etiketler : Libyalı kardeşler Majad Abduljalil Alijali Adnan Alijali
Twitter'ını kapattı

Twitter'ını kapattı
Mor menekşe

Mor menekşe
Evlilik teklifi yolda geldi

Evlilik teklifi yolda geldi
Bolivya'da Şeref Meselesi

Bolivya'da Şeref Meselesi
Mihriban güçlü bir kadın

Mihriban güçlü bir kadın
Anlamsız tepki

Anlamsız tepki
Ana kraliçenin yaş günü

Ana kraliçenin yaş günü
Türkü düeti

Türkü düeti
Çifte heyecan

Çifte heyecan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER