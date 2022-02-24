Libyalı kardeşler şifayı İzmir'de buldu

Libya'da 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Majad Abduljalil Alijali'in tedavisi için organ nakli gerekiyordu. Testler sonucu abisi Adnan Alijali'nin nakil için uygun olduğu görülünce iki kardeş Türkiye'nin yolunu tuttu.



Nakil sonucunda hayata tutunan Alijali (42), "Libya'dayken dünyada en iyi böbrek nakli yapan ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu duymuştum. Kardeşim ile beraber Türkiye'ye gelerek sağlığıma kavuştum" dedi.