Leyleklere portatif yuva

"Leylekler Yuvasız Kalmasın Projesi" ile leyleklerin kendilerine ve elektrik hatlarına zarar vermelerinin önlenmesi amaçlanıyor. Edirne’de ekipler, leyleklerin üreme ve konaklaması için doğal sit alanı kabul edilen Saros Körfezi hattındaki köylerde dağılan, bozulan leylek yuvalarını tespit etti. Baharda bölgeye gelmesi beklenen leyleklerin yeni yuvaları direklere monte edildi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, "Projemizi Saros bölgesinde uyguluyoruz. Bu bölgede aynı zamanda Gala Gölü Milli Parkı da bulunuyor. Bölgemiz yaklaşık 50 bin göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor" dedi. Osmanlı Devleti zamanında da kuşların beslenmesi korunması ve barınması için vakıflar ve hastaneler kurulduğunu anlatan Öztürk, "Bu bölgede leyleklerin konaklaması ve üremeleri için yuvalar tesis ettik. Yuvaları TREDAŞ ekipleri elektrik direklerine monte etti. Leyleklerin gelişigüzel yuva yapması nedeniyle elektrik akımına kapılmalarının engellenmesi, elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve ekiplerin herhangi bir arızada daha verimli çalışması için yuvalarımız elektrik direklerine yapıldı" diye konuştu.