Leylekler köyüne dönüyor

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Leylek Köyü" olarak da adlandırılan Doğanca Mahallesi'nde yer alan 50 yuvaya leylekler, baharla birlikte gelmeye başladı. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, alana turistler ve kuş gözlemcileri ilgi gösteriyor.

