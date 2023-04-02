VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahurda yumurta, sebze ve lifli gıdalar tüketmeli
"Depremde zarar gören kent merkezleri KÖK çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor"
DSİ, Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye kınama
Birleşme sonrası UBS-Credit-Suisse'deki istihdamın yüzde 30'una kadarını ortadan kaldırma planı
İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
02 Nisan 2023 Pazar 14:11:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 14:11:00

Leylekler köyüne dönüyor

ABONE OL

Samsun'da, "Leylek Köyü" olarak da adlandırılan Doğanca Mahallesi'nde yer alan 50 yuvaya leylekler, baharla birlikte gelmeye başladı.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Leylek Köyü" olarak da adlandırılan Doğanca Mahallesi'nde yer alan 50 yuvaya leylekler, baharla birlikte gelmeye başladı. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, alana turistler ve kuş gözlemcileri ilgi gösteriyor.

Etiketler : samsun leylek köyü doğanca mahallesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX