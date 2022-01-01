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01 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00

Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı

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Hakkari Yüksekova'nın Nehil Sazlığı'na 3 yıl önce gelen ve sonbaharda göç etmeyerek ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kamışlı Köyü'nde yüksek gerilim hattındaki direğe yuva yapan leylekler görenleri şaşırtıyor.

Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bölgeden göç etmeyen leyleklere üç yıldır gözü gibi bakan köy sakinleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de satın aldıkları balıklarla bu kuşları besliyor.

Köylüler, özenle baktıkları ve köyün bir parçası haline gelen leyleklerin göç etmesini istemiyor. Köy sakinlerinden Abdullah Dede, yazın ovada beslenen iki leyleğin 3 yıldır kış aylarında bile köyü terk etmediğini söyledi. Leyleklere zarar gelmemesi için her gün yuvalarını kontrol ettiklerini anlatan Dede, "Üç yıldır göç etmiyorlar, geceleri evlerin bacalarına konuyorlar, sıcak olduğu için uzun süre orada bekliyorlar, gündüz de sazlıkta avlanıyorlar. Niye göç etmiyorlar, kime, niye kızmışlar biz de bilmiyoruz." dedi.

Bilal Özcanan da "Leylekler sonbaharda göç etmesi gerekiyordu ancak her kış buradalar, diğer kuşlar göç ederken onlar göç etmiyor. Onlar için bazen yem bırakıyoruz, beslenmeleri için destek oluyoruz. Onlara zarar verilmemesi için dikkat ediyoruz. Dondurucu soğukta onların göç etmemesi bizleri de çok şaşırtıyor. Onlar bizim özel misafirlerimiz." şeklinde konuştu.

Etiketler : leylek göç hakkari
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