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29 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00

Leylekler bu yıl erkenci

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Aydın'a 2022 yılının ilk leyleği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Söke'nin Gölbent Mahallesi'ne geldi. İklim değişikliğine göre geldikleri aylarda farklılıklar gösteren leylekler ilk kez Ocak ayında görüldü.

Her yıl Aydın'a Şubat-Mart aylarında gelen leylekler bu yıl ilk kez bir hafta önce geldi. Yılın ilk leyleğini sabah yuvasında dinlenirken gören Gülseren İbi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi.

Leyleklerin her yıl daha da erken geldiğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "İklim değişikliğine göre geldikleri aylarda farklılıklar gösteren leylekler ilk kez Ocak ayında gelmeye başladı. 2017 yılında 7 Mart, 2018 yılında 5 Mart, 2019 yılında 14 Şubat, 2020 yılında 5 Şubat, 2021 yılında 3 Şubat'ta gelen ilk leylek, bu yıl 8 gün önce gelerek 27 Ocak'ta Gölbent'e ulaştı. Gölbent Köyünden Gülseren İbi tarafından sabah yuvasında dinlenirken görülen leylek için, EKODOSD derneğine bilgi verildi. EKODOSD'un geleneksel olarak yıllardır devam ettirdiği leyleği ilk görene 1 çuval un kampanyasında, bu yıl unu Gülseren İbi kazanmış oldu. Köyün küçük doğacısı Enes Yelmer tarafından Şubat ayından itibaren gözlem yapılarak ilk gelen leyleğin müjdesi veriliyordu. Ancak bu yıl leyleği ilk gören Gülseren İbi oldu. Bu durum küçük Enes'i biraz üzecek. Afrika'dan uzun yollar katederek yorgun ve bitkin şekilde Anadolu'ya giren leyleğin bölgemizde her yıl Gölbent'i seçmesinin nedeni, köyün etrafında beslenmesi için çok önemli olan sulak alanlarla çevrili olmasıdır.

Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek gibi kuşların da korunmasını sağlayacaktır. Doğal denge için çok önemli türlerden biri olan leylekler, tarım zararlılarını azaltması bakımından çiftçilerin yakın dostudur. Özellikle besin grubu içinde birçok tarım zararlısını tüketen Leylekler, bu sayede zirai ilaçların kullanılmasını da azaltacaktır. Yeni gelen leylek bir süre dinlenip, beslenmesini sağlayacak ve daha sonra yuva tamiratlarını başlayıp, kendine eş olarak gelecek leyleği bekleyecektir" dedi.

Etiketler : aydın leylekler iklim değişikliği
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